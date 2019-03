De Haro a las 18h: "Sin duda es más fácil ganar las elecciones cuando no tienes adversario"

Tiempo de lectura: 2



Queda una hora para que cumpla el plazo que dio la Junta Electoral Central a la Generalitat para que Torra retirara los lazos amarillos. Torra ya ha dicho que no los va a retirar, a ver qué sucede. El Gobierno ha dicho que esos lazos hay que retirarlos. A ver si llega el recurso ante Supremo y a ver qué dice el Supremo si suspende o no cautelarmente la decisión de la Junta Electoral Central. Queda una hora y mientras pasa una hora podemos echar un vistazo a la pre-campaña electoral, que siempre es una cosa entretenida. Hoy, está dominada por una noticia personal. Irene Montero anuncia que está embarazada de una niña: "La familia crece. Leo y Manuel van a tener una hermana". Enhorabuena, menos mal que alguien se aventura en esta España a tener familia numerosa que parece que es un acto de heroicidad esto de tener niños. Es una decisión personal, pero que tiene consecuencias políticas, porque se considera Pablo Iglesias amortizado, porque se había hablado de un liderazgo femenino en un momento en el que Podemos está cayendo. ¿Vamos a tener a una madre al frente de Podemos? Mientras se resuelve esta incógnita las encuestas dan tendencia de descenso a Cs y el PP. Ciudadanos está intentando tomar la iniciativa y hoy no se le ha ocurrido otra cosa que cuestionar el decreto ley del permiso de paternidad. Han pedido un dictamen a los letrados para ver si es inconstitucional. Esta iniciativa es de dudosa fundamientación jurídica porque los expertos dice que no y es de poca eficacia política.

Y PP también a la baja. Sin duda, es más fácil ganar las elecciones cuando no tienes adversario. Siguiendo este razonamiento Casado podría haber argumentado que lo mejor que puede hacer el PSOE para España es no presentarse a las elecciones para que no triunfe un partido socialdemócrata. Pablo Casado da por supuesto con estas declaraciones que VOX es un partido que ha nacido con la vocación de ser socio del PP. En política todos lo que está fuera de tu partido y buena parte de lo que está dentro de tu partido es el adversario. Vox no ha nacido para ser aliado del PP, Vox ha nacido con la vocación de ser el adversario del PP, el que se sustituya al PP. El peor argumento para un potencial votante de VOX es la apelación al voto util, pero sí VOX ha nacido para ir contra el voto útil.