De Haro a las 18h: "La ronda de contactos afianza a Sánchez como hombre de centro, la imagen que él quiere"

La cigüeña negra es algo menor que la familiar cigüeña blanca, pero la Cigüeña negra castañea igual que la blanca.

Este es el sonido que ha escuchado Pedro Sánchez durante el puente de mayo, porque en la finca de Quintos de Mora abundan este tipo de cigueñas.

Después de haberse relajado a primeras horas de la tarde ha protagonizado una escena de sofá, de esos sofás de blanco roto que hay en Moncloa.

Sánchez ha iniciado con Casado una ronda de contactos que no tiene otra finalidad que hacer campaña electoral. La ronda de contactos es absolutamente inutil porque no se va a decidir nada hasta después de las elecciones, pero afianza la imagen no ya de presidente del Gobierno sino de Jefe de Estado que tanto le gusta a Sánchez y le afianza como hombre de centro que es lo que busca Sánchez. Hombre de centro mientras esta misma tarde Iglesias ha vuelto a pedir entrar en el Gobierno Del Sánchez de octubre a este hay casi un abismo zen

El Sánchez que rompía relaciones con Casado ha cruzado un abismo zen y ahora conversa con el líder del PP. Sánchez un hombre de centro y moderado. Tanto que hasta Casado le agradece el cambio.

A Casado una foto de líder de la oposición le ha venido al pelo. Su partido le ha dado de plazo hasta mayo. Si Casado no tiene un buen resultado en Madrid puede salvarse. Pero esta misma mañana Nuñez Feijoo le ha vuelto a avisar asegurando que no tiene sentido presentarse como primer espada sin tener expereincia de gestión.

Casado PP puede suavizar el mal resultados de las elecciones generales si aumenta la ventaja en votos sobre Ciudadanos en las europeas y se hace con la alcadía de Madrid. Casado ha anunciado que no va a votar a favor d ella investidura en ningun caso, ha pronosticado un Gobierno débil y ha sugerido que Ciudadanos debería facilitar el Gobierno de Sánchez. Sabemos que Sánchez gana mucho con las escenas de sofa. ¿Gana casado? ¿Es un abrazo, de esos osos que no hay en Quita de Mora?

A Casado echarse al monte no le ha venido bien y a Casado en estos momentos todo le viene bien, sobre todo un perfil institucional.