De Haro a las 18h: "Sánchez ya se ha apuntando el tanto de ponerse enfrente de los independentistas"

"Un jovencísimo de Niro era el protagonista de Casino, la pelicula de Scorsese, en la que también aparecía esplendorosa Sharon Stone. El personaje que encarnaba de Niro tenía la misión de que en el Casino, la banca siempre ganara. Es, salvando la distancia, el mismo juego que tiene Sánchez con los independentistas, Sánchez es la banca y tiene que ganar siempre.

La intriga va a durar hasta el final pero Sánchez ya ha ganado en el caso de Iceta. Hasta mañana no sabremos si Iceta es designado senador autonómico y puede ser presidente del Senado. ERC ya ha confirmado esta mañana que va a votar en contra. Pero Elsa Artadi, de JxCAT, ha asegurado que decidirá sin presiones. No ha desvelado el sentido de su voto. Tampoco Ciudadanos ha desvelado el sentido de su voto, se ha limitado a asegurar que no bloqueará. Si JxCAT y Ciudadanos votan a favor está hecho, si JXCT se abstiene y Ciudadanos vota que sí también Iceta será designado. Sanchez e Iceta, dependen de JxCAT.

Pero la banca ya ha ganado. Porque Sánchez ya se ha apuntando en plena campaña electoral el tanto de ponerse enfrente de los independentistas, en concreto de ERC, con la que volverá a negociar porque depende de sus votos para la investidura.

Cuando Sánchez el 11 de febrero se quedó sin Presupuestos arremetío contra los indpendentistas, contra ERC, y declaró contundentemente que la independencia de Cataluña, "ni es constitucional, ni la quiere la mayoría de los catalanes".

Solo siete días después se fue aTelevisión Española, donde Franganillo, el presentador del Teledario de la noche, le preguntó por si disposición a pactar con independentistas. Y dijo que no los excluía.

Hoy tenemos un Sánchez en modo 11 de febrero, se ha puesto estupendo crtiticando a un independentismo que no es capaz de decirle a su gente que no va a haber independencia.

Pero sea cuál sea el destino de Iceta, la banca siempre gana y después de las elecciones del 26 de mayo veremos a un Sánchez en la otra posición, dispuesto a llegar a acuerdos con el independentistas.

Sánchez necesita de ERC para conseguir ser investido presidente del Gobierno, con la suma de Podemos y de PNV no llega. Necesita la abstención de ERC o del JXCAT, o de Bildu. Pero puede conseguir esa investidura también con el voto en contra de ERC y de JXCA. Siempre que los independentistas no sustituyan a sus 4 diputados presos. En cualquier caso, su investidura, de una manera o de otra depende de los independentistas".