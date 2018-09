De Haro a las 18h: "¿Por qué Sánchez no hizo su tesis pública hasta que la situación se hizo insostenible?

Tiempo de lectura: 1



El pasado fin de semana Pedro Sánchez dijo en la Sexta esto. No me parece que en un sistema parlamentario, con un Gobierno con 80 y pocos diputados un presidente del Gobierno no quiera ir al Congreso a dar explicaciones. Sánchez ha conseguido evitar su comparecencia en el Congreso para dar explicaciones sobre su tesis por el apoyo de sus socios, le han salvado sus socios nacionalistas y populistas...Pero claro en el Senado -¿Quién dijo que el Senado era una Cámara inútil- el PP tiene mayoría absoluta.? Moncloa sostiene que Sánchez no plagió, que no hay irregularidades en la tesis. Probablemente sea así. ¿Pero por qué el presidente del Gobierno no quiso hacer su tesis pública hasta que la situación no fue insostenible? ¿Pero por qué el presidente del Gobierno se resiste como gato panza arriba a dar explicaciones? Personalmente no creo que la tesis de Sánchez tenga relevancia política. Es simplemente una mala tesis. Pero si es relevante que Sánchez, con un Gobierno sostenido por 80 y pocos diputados, no quiera dar explicaciones, utilice una enmienda en una ley sobre el proyecto de formación de los jueces para cambiar la ley de estabilidad presupuestaria. Desde la moción de censura sufrimos a un presidente sin apoyo parlamentario suficiente que no va al parlamento a dar explicaciones.