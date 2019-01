De Haro a las 18h: "El Papa ha denunciado que la nuestra es una sociedad desmadrada"

Tiempo de lectura: 2



Seguimos pendientes de Venezuela, donde en estos momentos, el presidente interino de Venzuela está realizando su primera intervención desde de su proclamación.

Guaidó ha asegurado en sus primeras palabras que Venezuela se ha levantado. Son horas decisivas y es urgente el apoyo de la Comunidad Internacional, de España y de Europa. España, como los principales socios de la Unión se muestran dispuestos a reconocer a Guaidó si Maduro no convoca elecciones. Y Maduro no va a convocar elecciones. Hay que estrechar los plazos.

El Papa Francisco está en Panamá para presidir la Jornada Mundial de la Juventud. La Jornada Mundial de la Juventud es ya una traidición de la Iglesia católica que se inició a mediados de los años 80 del pasado siglo y en la que jóvenes de todo el mundo se reúnen con el Papa cada dos o tres años. Los actos centrales van a tener lugar a lo largo de este fin de semana, pero Francisco llegó a Panamá el pasado miércoles y desde entonces está lanzando mensajes en su estilo directo.

Ayer mismo tuvo un encuentro con los obispos centroamericanos y las cosas que dijo transcienden el ámbito eclesial. Francisco aseguró que la Iglesia no depende del apoyo de los poderosos o de la política.

Una carga de profundidad. Se sea o no creyente lo que ha dicho el Papa puede ser de utilidad para aquellos que estén preocupados por los jóvenes. A menudo en nuestra sociedad hay una fractura generacional entre jóvenes y adultos que no consiguen entenderse. Y Francisco ha propuesto algunas claves que pueden ser interesantes. Francisco ha hablado de los jóvenes que están llenos de esperanzas y de deseos, pero también de heridas. El líder de la Iglesia católica llama la atención sobre muchos jóvenes de este comienzo del siglo XXI que son personas huerfanas. Y ha denunciado el Papa que la nuestra es una sociedad desmadrada, no porque no haya valores morales, sino porque es una sociedad sin maternidad, que ha dejado a los jóvenes huérfanos. Es muy diferente quejarse de los jóvenes, mirarlos con ojos de reprobración, que destacar su horfandad, sus heridas.

También ayer en una de sus intervenciones Franciso abogó por una cultura del encuentro.

Una apuesta que se sea o no católico nos puede interesar mucho en una España como la nuestra en la que cada vez nos excluimos unos a otros.