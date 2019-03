De Haro a las 18h: "Cuando tienes que explicar mucho, es que algo va mal"

Tiempo de lectura: 2



"Dentro de unos minutos va a volverse a votar en el Parlamento Británico sobre si piden o no un aplazamiento a la UE del Brexit que está previsto para el 29. Van a votar por primera vez que se repita el referéndum pero no va salir. Esto de las votaciones en el Parlamento Británico se ha convertido en una galimatías. Han votado en contra del acuerdo para un brexit blando. Han votado en contra de un brexit duro. No tiene sentido un aplazamiento corto, porque no quieren nada. Durante mis consultas para el próximo Consejo Europeo [21 y 22 de marzo] pediré a los 27 socios de la UE que estén abiertos a una prórroga larga”, ha tuiteado Tusk. Mientras siguen votando y votando en el Parlamento Británico.

Los dos partidos de la oposición con representación parlamentaria intentan, sin conseguirlo, salir también de ese laberinto en el que están metidos. Pablo Casado y los suyos van a disgusto y a error por día. Ayer Casado cometió el enésimo error pidiéndole a Vox que no se presentara en las circunscripciones en las que pueden no sacar un diputado. ¿Si el PP puede representar a los votantes de Vox, entonces para qué sirve Vox? Esto es política, no una excursión de boy scouts. Y hoy el PP lleva todo el día intentado explicar que no ha propuesto suspender la expulsar a mujeres que hayan entrado de forma ilegal en España a cambio de que entreguen en adopción a sus hijos . Pablo Casado, ha sostenido este jueves que es "víctima" de una "fake news".

El PP intenta explicar que lo que quiere hacer es aplicar una medida que se lleva a cabo en la Comunidad de Madrid por la que se preservar el anonimato a las mujeres que han entrado de forma ilegal en España y quieren entregar su hijo en adopción. Pero cuando tienes que explicar mucho, es que algo va mal. Ese ha sido el lío del PP hoy.

El lío de Ciudadanos, es que, como todos sabíamos, los letrados del Congreso no se iban a oponer a la tramitación de la ampliación del permiso de paternidad en la Diputación Permanente porque no le afecta, como pretendía Ciuidadanos, la reserva de ley orgánica. Ciudadanos también lo sabía y quiso parar ayer la tramitación. Ignacio Prendes ha querido explicar que lo Ciudadanos no es obstrucionismo".