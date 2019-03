De Haro a las 18h: "¿Conseguirá el fugado Puigdemont volver a burlar la justicia?

Tiempo de lectura: 2



Corría el 30 de octubre de 2017. Se acababa de poner en marcha el 155 en Cataluña y el ya ex president publicó un tuit falso de la Generalitat para dar a entender que se había incorporado a su trabajo como un día cualquiera. En realidad ya iba camino el fugado Puigdemont de Bruselas. Allí le esperaba un hotel de barrio. Después de algunos tumbos, en febrero, se instaló en la mansión de Waterloo. Y allí sigue, después de una estancia de cuatro meses en Alemania. Allí sigue porque las eurordenes no han funcionado, porque la coordinación de la justicia europea ha sido un desastre, porque un tribunal sin competencias de Alemania entró en lo que no tenía que haber entrado y porque el sistema judicial belga nunca ha sido leal con sus socios.

Pero ahora todo puede estar a punto de acabar. Puigdemont ha anunciado hoy que va a poner fin a su fuga amparándose en el acta de eurodiputado y a la inmunidad que va a conseguir.

¿Conseguirá el fugado volver a burlar la justicia? Vamos a quitar la música de serial. Y vamos a dejar la música sobria de la realidad. ¿Se acuerdan de cuando Puigdemont decía que iba a ser diputado? Por más que algunos expertos, suponemos que muy cercanos al independentismo, aseguren que el fugado puede conseguir inmunidad, la ley es clara. El Parlamento Europeo ha dejado claro que cuando te presentars como eurodiputado rige la ley de tu país. Es decir, la Ley Orgánica del Régimen Electoral que deja claro que en el plazo de cinco días desde su proclamación, los candidatos electos deben acatar la Constitición ante la Junta Electoral Central. Dicho de otro modo, Puigdemont pisaría suelo español para poder jurar su cargo y en ese momento nada impide que el juez ordene su detención cuando todavía no es diputado electo.

Arrimadas, de Ciudadanos, le ha acusado de mentir. ¿Por qué hace esto Puigdemont?