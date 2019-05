De Haro a las 18h: "Con los resultados de las europeas, el independentismo sigue avanzando"

Tiempo de lectura: 2



"El Rey don Juan Carlos anuncia su retirada de la vida pública desde el 2 de junio. Don Juan Carlos se convirtió en rey de los españoles el 22 de noviembre de 1975. En eso periodo prestó un gran servicio a la democracia en España. No se entiende la ejemplar Transición que vivimos los españoles sin la labor que realizó don Juan Carlos. Esa transición difícil que es un referencia para todo el mundo, porque fue un transición pacífica, producto de la reconciliación de los españoles, tuvo como referente al Rey don Juan Carlos, que tomó una serie de decisiones que hicieron posible esa Transición de la que estamos todos muy orgullosos.

Los independentistas no han ganado las elecciones europeas ni las elecciones municipales. El independentismo se quedó a tres décimas del 50 por ciento que buscaba en las europeas y en las municipales se quedaron ayer por debajo del 43 por ciento. En cualquier caso esos porcentajes significan que el independentismo sigue avanzado, en las generales tuvo un 39 por ciento. Estas elecciones municipales han dejado claro, además, que se ha producido clara y contundentemente el relevo de la antigua CIU, JxCAT, por ERC. ERC, el partido de Junqueras, es el gran ganador de las elecciones de ayer. Más de 800.000 catalanes votaron ayer ERC que tendrá más de 3.000 ediles en toda Catalunya. Es, de largo, el mejor resultado del partido en su historia. El partido, por ejemplo, logra un triunfo histórico en Lleida, donde siempre habían ganado los socialistas. Las listas ERC fueron las más votadas en las provincias de Barcelona y Girona, lo que podría darle la llave para gobernar sus diputaciones. La victoria de ERC en Barcelona tiene mucho de simbólico, Maragall le ha ganado por 5.000 votos a Ada Colua.

Afortunadamente Iceta ha anunciado que no quiere apoyar un tripartito con comunes, ERC y el PSC. EL PSC no quiere dar apoyo a un tripartito como el que tuvo como cabeza no en el ayuntamiento sino en la Generalitat a otro Maragall, este Pascual, en 2003. Ni esta Esquerra es la de hace 16 años ni este PSC es el mismo, para los socialistas sería un suicidio apoyar a Maragall que esta mañana ha pedido una mayoría indepedentista para Barcelona.

Maragall ha propuesto un tripartito ahora de los comunes y de JxCat. ERC avanza y le come terreno a JXCAT, solo la lista de las europeas encabezada por Puigdemont ha quedado por encima de ERC. El independentismo ha optado por eso que se llama voto dual. Ha votado en las europeas por Puigdemont por aquello de utilizar a Puigdemont para seguir desprestigiando a España en Europa y en el resto del mundo, que es lo que pretende siempre el independentismo.

¿Es bueno o es malo este relevo, este sorpasso, este adelantamiento de ERC a JXCAT? Se trata de elegir entre dos males. El PP de Rajoy y el PSOe de Sánchez buscaron un entendimiento con ERC y se encontraron con un muro. ERC no es desde luego una formación leal a la Constitución española, pero cualquier cosa es mejor que una formación dominada por Puigdemont.