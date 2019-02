De Haro a las 18h: "El PSOE de Sánchez no se ha acabado con la derrota de los presupuestos"

Tiempo de lectura: 2



Una buena parte de España, sin duda, habrá respirado al saber que Sánchez va a convocar elecciones y que sabremos las fechas dentro de unas horas. Habrá respirado, según las encuestas, el 49 por ciento de los españoles, que son los que van a votar a PP, Ciudadanos y Vox. Y seguramente un porcentaje de votantes socialistas que quieren un PSOE más fiel a su tradición y con menos ganas de coquetear con el indepentismo. En torno a un 77 por ciento de los españoles desaprueba la política de Sánchez con Cataluña. Es lógico pensar que ese 77 por ciento de la población española habrá visto con alivio que los acusados por el proceso de secesión están sentados en el banquillo y el Estado de Derecho funciona. Hoy ha declarado Oriol Junquereas, máximo responsable del proceso de secesión que no está fugado.

No quiero amargar la tarde a esas mayorías, a los que no votaran al PSOE y a los que votarán PSOE pero quieren otro PSOE diferente al de Sánchez. Sánchez, salvo sorpresa, convocará mañana elecciones. Y según las encuestas, las ganará. Es probable que no vuelva a gobernar, pero no hay que descartar que vuelva a gobernar porque hay un 30 por ciento de indencisos. Y desde luego el PSOE de Sánchez no se ha acabado con la derrota de los presupuestos. Mientras Sánchez decide si convoca el día 28 de abril elecciones, el o su equipo, se han dedicado a purgar a los diputados que le criticaron por negociar con los independentistas y por estar dispuesto a nombrar un relator. Sánchez y su equipo han purgado a Jose María Barreda de la diputación permanente del Congreso que criticó en este programa la figura del relator la semana pasada.

También ha sido purgada Soraya Rodríguez que criticó el relator en el programa de Herrera. El PSOE de Sánchez sigue ahí.

Y el alivio por haber visto a Junqueras sentado ante los jueces también es una ducha escocesa. Junqueras, que no ha querido responder a las preguntas de la fiscalía, ha utilizado las respuestas a su abogado para lanzar un largo meeting en el que se ha mostrado a hacer lo que hizo y en la que ha retratado a la perfección la burbuja en la que viven al menos dos millones de catalanes. Junqueras se ha declarado inocente

Y después de su mundo paralelo ha seguido afirmando que existe un derecho ante la autodeterminación. En contra de toda evidencia ha descrito la violencia de los independentistas como una especie de romería con cantos a la Virgen y le ha echado la culpa de todo lo que ha sucedido el 1 de octubre a la policia. Frente a este retrato virtual, en una entrevista en una televisión internacional, la secretaria de Estado de la España Global, que debe cuidar la imagen de España, Irene Lozano, ha comparado el intento de secesión con una violación. Comparación desafortunadísima que refleja la debilidad para contrarrestar internacionalmente el discurso virtual del independentismo. Hay elecciones, hay juicio, pero el dinosaurio sigue ahí, el PSOE de Sánchez y el independentismo sigue ahí.