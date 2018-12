De Haro a las 18h: "Volvemos al sistema de pensiones que teníamos antes de 2013"

¿Es una buena o una mala medida la que ha tomado Sánchez con el apoyo de todos los partidos? Para los pensionistas sí, pero para el sistema no

Tiempo de lectura: 2



En este último Consejo de Ministros del año se ha aprobado que el sistema de pensiones vuelva a revalorizarse de forma automática conforme al IPC. Volvemos pues al sistema que teníamos antes de 2013. En aquel año, como la viabilidad del sistema de pensiones comprometido Rajoy estableció una subida del 0,25 por ciento. El propio Rajoy, antes de que lo echaran con la moción de censura, ya pactó con el PNV una contrarreforma para volver a subir las pensiones. Y lo que ha aprobado hoy el Gobierno es una recomendación suscrita por todos los partidos políticos en el Pacto de Toledo. ¿Es una buena o una mala medida la que ha tomado Sánchez con el apoyo de todos los partidos? Pues según se mire. Para los pensionistas es buena sin duda, pero para el sistema de pensiones no tanto. A pesar de que tras la salida de la crisis los ingresos de la Seguridad Social están aumentado, este año vamos a cerrar con un déficit de 18.000 millones. El actual secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granados, reconocía el pasado mes de septiembre que vincular la subida de las pensiones solo al IPC tenía un efecto perverso. Algo muy parecido ha dicho la OCDE, el FMI y Bruselas. El Gobernador del Banco de España Pablo Hernández de Cos, hace unas semanas recordaba que si vamos a gastar más en pensiones hay que conseguir más ingresos. Para subir las pensiones según el IPC tenemos que conseguir más ingresos. El sistema de pensiones no peligra: si no hay dinero para pagar las pensiones se financian a través de impuestos. ¿Pero quién paga los impuestos? Los que están trabajando, los jóvenes. Los políticos tienen que reconocerlo: si subes las pensiones premias a los jubilados y penalizas a los jóvenes. Y en España tenemos una anomalía: el pensionista medio cobra 1.303 euros y el joven que tiene un contrato de menos de un año de duración cobra 1.271 euros.