De Haro a las 17h: "Votar Vox es votar menos Europa"

"La dimisión de Theresa May en vísperas de unas elecciones europeas son el mejor anuncio en favor de las fuerzas europeistas. May ha anunciado su dimisión para el próximo 7 de junio, entre lágrimas, incapaz de manejar la salida del Reunio Unido de la Unión Europea y poniendo ante los ojos de todos las cosencuencias nefastas de un nacionalismo antieuropeo.

La que fuera una arrogante May el día que pidió la salida de laUE se ha despedido apesadumbrada por no haber podido encontrar una salida en el laberinto del brexit.

May se convirtió en primera ministra en 2016 con una herencia envenenada para materializar el Brexit. Pensó que podía doblegar la firmeza de Bruselas y divIdir a los socios europeos: afortundamente no lo logró. Quiso mantener unido el Partido Conservador que ahora está más dividido que nunca, quiso ser centrista y evitar a toda costa un brexit duro y ha alimentado a la ultraderecha. Durante semanas, meses, ha tenido paralizado al país empeñandose en ratificar un acuerdo que el Parlamento no quería aprobar.

May se ha marchado entre lágrima proclamando el amor al Reino Unido.

May ha sido mala pero lo que viene es peor. Si Boris Jhonson la sustituye crecen las posiibilidades de un brexit sin acuerdo. Todo un desastre para el Reino Unido y para el conjunto de Europa. Por eso son más decisivas las elecciones del Parlamento Europeo. Lo peor que puede pasar es que los partidos antieuropeos consigan el 24 por ciento de los votos como pronostican las encuestas. Hay dos grandes grupos antieropeos, el grupo de la Europa de las Naciones en la que está la francesa Le Pen o el italiano Salvini y el grupo de la Europa de la Libertad. Vox no ha dicho en que grupo se van a sentar sus diputados, pero lo más probable es que sea en el grupo de la Europa de la Libertad. Vox hado un importante cambio en esta campaña, y a difirencia de lo que hizo en la campaña de hace cinco años, esta vez ha hecho un discurso más antieuropeo aunque sin llegar a las posiciones soberanistas de Le Pen o Salvini. Votar Vox es en cualquier caso votar menos Europa.

Votar socialista para las europeas es votar por uno de los grupos clásicos en la Cámara. Pero no está claro cual va a ser la estrategia de los socialistas europeos. Hasta ahora han mantenido un acuerdo claro con los populares, una especie de gran coalición de centro derecha o centro izquierda de esos que no tenemos nunca en España. Pero si los populares caen mucho los socialistas pueden buscar una alianza como la de Pedro Sánchez con liberales, en España Ciudadanos, con los verdes o con alguna fuerza más a la izquierda. Esa alianza haría girar el Parlmanto Europeo más a la izquierda. Las perspectivas para el Grupo Popular Europeo no son buenas, por la crisis del PP en España y por el retroceso de los conservadores en el Reino Unido. Si al final hay que expulsar a los diputados hungaros de Orban del grupo popular por eurófobos, el grupo popular sería más debil ahora. No hay que olvidarse de la papeleta europea. Es muy importante en estas elecciones".