De Haro a las 17h: "Para que funcione el mediador no hay que buscar una victoria rotunda sobre el otro"

"Hace unos minutos hemos escuchado en el programa al magistrado Pascual Ortuño que ha escrito un libro sobre la mediación.

En España tenemos un problema con la justicia. Muchos conflictos acaban en los tribubunales. De hecho, tenemos, la tasa de litigiosidad más alta de la Unión Europea y la tercera de la OCDE. Con demasiada frecuencia, para resolver cualquier problema acudimos a un juez.

Y esto es un problema para la justicia que se ve sobrecargada, pero también es un problema para la vida social porque el recurso a los juzgados supone la destrucción de todo tipo de relaciones y de confianza en muchos casos. Por eso es muy interesante la figura del mediador, que no es un juez, sino una persona que ayuda a crear un espacio en el que las partes enfrentadas puedan negociar con flexibilidad, seguridad y de forma voluntaria. La mediación pude utilizarse para las separaciones de los matrimonios, para los conflictos familiares, las herencias, los enfrentamientos entre vecinos, los conflictos en los centros educativos, entre los empresas y sus empleados, en las disputas de consumidores, las que provoca el alquiler o los deshaucios. En 2012 se aprobó una ley para regular los mediación, pero todavía no ha conseguido el desarrollo que sería conveniente.

El mediador no representa a ninguna de las dos partes. Solo establece un entorno y unas reglas mínimas para que se busque un acuerdo. Para que la mediación funcione es importante que haya un cambio de mentalidad: no se trata de conseguir una victoria rotunda que aplaste a la otra parte. Hay que tener disposición a escuchar las necesidades de la otra parte y a tomarlas en consideración. Hay que hacer un ejercicio, al que por desgracia los españoles no estamos muy acostumbrados, de tomar en consideración el punto de vista del otro, de explicar las propias razones y las propias revindicaciones, y de buscar una solución que pueda satisfacer a todos. La mediación busca la justicia por medio de la transacción. Y esta basada en la confianza, las dos partes confian en el mediador. En tres minutos hemos dicho muchas palabras que por desgracia están demasiado ausentes en nuestro vocabulario social: escuchar, dialogar, confiar. La justicia de los tribunales, aunque nos de la razón, puede ser mucho más imperfecta que la solución adoptada por las dos partes. Necesitamos mas justicia de este tipo. Somos un país demasiado bronco".