De Haro a las 17h: "Nuestros colegios y nuestros institutos son, a menudo, lugares muy poco felices"

"La historia que ha sucedido en un Instituto del Barrio de Usera es una historia muy triste y, lo digo desde el principio, imposible de digerir. Un chico ecuatoriano de 16 años se suicidó el lunes. El suicidio se ha convertido en la primera causa de muerte no natural en España. La policia ha realizado una detención en ese instituto y está investigando la posibilidad de que el suicido haya sido provocado, al menos en parte, por el buling. No vamos a adelantarnos a las consecuencias de la investigación policial. Pero lo cierto es que nuestros colegios y nuestros institutos son, a menudo, lugares muy poco felices. Lugares en los que hay demasiada violencia. Y esa violencia no ha venido del aire, nuestros jóvenes, nuestros niños aprenden, fundamentalmente de la violencia que aprenden de los adultos. Los complejos, los problemas de inseguridad, la baja autoestima o el miedo al rechazo son las características principales del acosador.

En los últimos cinco años de los que tenemos datos, de 2012 a 2017, según los diversos cuerpos policiales, se registraron 5.500 casos de acoso escolar. La cifra va en aumento. Esos son los casos identificados por la policía, pero un 32% de los alumnos, lo que equivale a uno de cada tres niños, afirma que en su clase se sufren situaciones de acoso escolar.

¿Cómo se puedo combatir esta plaga? No es fácil. Cuando le preguntan a los chicos que es lo que más les puede ayudar a combatir el bullying dicen que es la unión entre sus compañeros contra el acoso. De hecho algunos colegios ya han puesto en marcha este tipo de medidas.

Hay síntomas que nos pueden hacer sospechar que nuestro hijo padece una situación de acoso escolar o ciberbullying. Si vemos que el niño se aísla o no se relaciona como antes, empieza a manifestar enfermedades psicosomáticas –dolor de barriga o de cabeza–, pone excusas para no ir al colegio.

Fuera la culpa!, lo que le pasa “no es por su culpa”. Son los agresores los que tienen un problema, no él. Los expertos recomiendan antes del cambio de colegio que se trabaje psicológicamente con el menor, reforzando su autoestima.

Nunca se debe resolver el problema por nuestra cuenta, llamando a otros padres o compartiéndolo a través de un grupo de WhatsApp, entre otras cosas porque, en caso de haber delito se pueden destruir pruebas.

El centro escolar tiene la obligación de empezar a actuar una vez que recibe la comunicación del padre".