De Haro a las 17h: "La del agujero negro puede ser la foto del siglo"

"Hoy hemos visto la que puede ser la foto del siglo, o unas de las fotos del siglo. La primera imagende un agujero negro ha sido publicada este miércoles por un equipo internacional de más de 200 científicos. El objeto está a 55 millones de años luz , Un año luz son 9 billones de kilometros.

Los agujeros negros son cuerpos astronómicos tan masivos que generan un campo gravitatorio del cual no escapa ninguna partícula, ni siquiera la luz. Es tan fuerte la gravedad que no escapa la luz.

¿Cómo es que entonces han podido fotografiar un agujero negro si es negro?

Aunque el agujero negro, por definición, no se puede ver, el gas que cae hacia él se calienta a millones de grados y brilla. El anillo luminoso que rodea al horizonte de sucesos es asimétrico porque el agujero negro está en rotación.

¿Por qué es tan importante que conozcamos los agujeros negros? Tiene que ver con nuestro conocimiento de la ley de la gravedad.

La física clásica, que es la de Newton, explicaba la gravedad como la conseuencia de la atracción entre dos cuerpos en un espacio que no cambia. Saltamos al aire y caemos porque la masa de la tierra nos atrae. El espacio y el tiempo según la física de Newton no cambia porque se caiga una manzana al suelo. Pero Einstein con su teoría de la relatividad lo que teorizo es que en realidad la teoria de la relatividad no es consecuencia de dos cuerpos que se atraen en un espacio y un tiempo inalterados. Los cuerpos al atraerse curvan el tiempo y el espacio. Lo que Eisntein había predicho con f'rmulas lo vimos certificado en septiembre de 2015 cuando el LIGO identificó las ondas gravitacionales que son el rastro de una importante curbatura en el tiempo y en el espacio. Cuando la manzana es atraida por la tierra hay dos mas relativamente pequeñas que cambian espacio y tiempo. Cuando estallan supernovas que son grandes estrellas, las parejas de estrellas de neutrones es como si que estallaran billones y billones de bombas atómicas. Así es como nacen los agujeros negros. Y queda la huella de la curbatura y se producen ondas gravitacionales. Todo esto lo predijo Eisnten y ahora lo estamos viendo. Ahora sabemos que cuando la manzana cae del arbol al suelo es porque la atracción entre la manzana y la tierra cambia el espacio y el tiempo, que no son fijos como pensamos.