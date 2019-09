De Haro a las 17:00h: “Todas las web se llenan de clikbaits sobre lo que hay que hacer para encontrar trabajo”

Recorriendo la calle, con la gente-gente que ha vuelto a trabajar. Nos hemos sentado en un sitio donde la gente-gente, no se puede sentar porque está trabajando. Estamos en una terracita, se han acabado las terracitas, los chiringuitos o las siestas. Llegan los días normales, esos días que como decía el poeta Cesare Pavese, rompen las piernas. Los psicólogos con buena voluntad nos invitan a adaptarnos poco a poco. Se dice fácil, pero la realidad nunca entra despacio, siempre irrumpe de sopetón. Los nutricionistas también nos dan consejos. Todas las web, los periódicos en internet se llenan a estas horas de clickbait, de anzuelos digitales con consejos muy buen intencionados sobre lo que hay que hacer para volver al trabajo.

Los anzuelos digitales buscan visitas utilizando nuestra ansiedad. Los españoles estamos convencidos de que está vida cotidiana que empieza hoy sería más llevadera si consiguiéramos relativizar los problemas (58,63%), disfrutando de las cosas simples de la vida (56,63%). Pensamos que más de la mitad de nuestras preocupaciones diarias de los españoles son fruto de un estilo y ritmo de vida acelerado Así lo decía uno de esos estudios que utilizamos en los magazines de la radio. Barómetro Tomate: ¿qué les preocupa a los españoles en su día a día?» Hay quien se ha tomado muy en serio lo de realtivar los problemas en el trabajo para tener menos estrés. Entre abril de 2016 y junio de 2019 Gobierno ha gastado 166.859 euros para tratar de enseñar a meditar a empleados públicos, ha gastado ese dinero en cursos de mindfulness. Es mucho dinero, pero si funcionarios y no funcionarios conseguimos con la meditación estar menos estresados pues haremos meditación. Hay que probarlo todo y quedarse con lo que funciona.

Habrá quien le funcione lo de tomarse tranquilamente los problemas, pero me parece que la mayoría de los mortales no conseguimos tomarnos tranquilamente los problemas porque son problemas. La realidad, el jefe, el fracaso, los éxitos, el cansancio irrumpen sin pedir permiso. Se ha acabado el tiempo de las terrazitas y del chiringuito cotidiano, pero el tajo también da gusto, o ¿no?. Hay quien no lo tiene por más que lleva años buscándolo. El tajo es cansarse, a veces frustrarse, estar mal pagado, pero el tajo es también el gusto se sentirse vivo, el gusto de construir, el gusto de hacer con otros, el gusto de hacer cosas. Las terrazitas son para el fin de semana, ahora llega el trabajo, otro tipo de gusto.