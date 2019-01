De Haro a las 16h: "Para Casado, la convención es el momento de revindicar el PP de los principios y valores"

Esto no significa nada si no se dice cuáles son. Por eso, conviene echarle un vistazo a los documentos programáticos, esos que nunca nadie se lee

Desde hace alguno minutos, la perforadora que va a excavar los túneles para llegar hasta donde está el pequeño Julen han empezado a trabajar. Hay que ver si la perforadora encuentra roca en su camino. Eso ralentizará los trabajos. Los ingenieros esperan llegar al niño antes del lunes. ¡Cuantas horas de trabajo y de esfuerzo desde el pasado domingo. ¡Una sola persona, un solo niño vale más que el mundo entero¡ En Madrid está en marcha la Convención del PP, una nueva convención en la que el PP quiere refundarse de nuevo, no está mal esto de refundarse siempre. La primera refundación fue exactamente hace 30 años, cuando Fraga le cambió el nombre al partido, entonces era AP y a partir de ese momento se llamó PP. Fraga asumía entonces él sólo la responsabilidad de la fundación. Para Casado, la convención es el momento de revindicar el PP de los principios y de los valores, lo que a él le gusta llamar el PP de siempre. Decir principios y valores no significa nada si no se dicen cuáles son esos principios y valores. Por eso conviene echarle un vistazo a los documentos programáticos, esos que nunca nadie se lee en las convenciones de los partidos. Después de la emergencia de un nuevo partido de derechas, esos posicionamientos adquieren especial importancia. No hay más que recordar el debate que sobre la política migratoria o la lucha contra la violencia machista se ha suscitado por la negociación de VOX. Aquí en el programa de Cope, Nuñez Feijoo, que es el coordinador de la convención ha insistido en que no renuncian a sus principios. ¿Pero cuáles son esos princpios? Casado ha escrito una carta en la que se adjunta un declaración política en la que asegura que su referencia es el liberalismo conservador. Habría que entrar en la letra pequeña para saber que significa ser liberal al comienzo del siglo XX. En cualquier caso el subrayado en la libertad, afortunadamente está acompañado de referencias a la igualdad. España ha salido de la crisis con más diferencias, somos un país con desigualdad. La declaración defiende una “España autonómica y autonomista”. distinguiéndose de VOX. Las Autonomías son buenas. Los pasajes más interesantes de esta declaración del PP son aquellas en los que denuncia la polarización, se apuesta por la concordia y por fomentar experiencias compartidas entre los españoles. En esto la marcha se demuestras andando. Es también positivo que este PP diga que quiere fomentar una política de abajo arriba, aunque después de los casos de corrupción que ha protagonizado hubiera sido más conveniente que hubiera sido más explicito con la regeneración democrática. Este PP que critica la polarización y los populismos también podría haber criticado la demonización de los inmigrantes y la búsqueda de chivos expiatorios.