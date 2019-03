De Haro a las 16h: "Los nuevos fichajes brillarán un ratito y luego quedarán engullidos por los partidos"

Tiempo de lectura: 2



Estamos en la semana en la que hay que cerrar las listas electorales. Este fin de semana Pedro Sánchez y Pablo Casado han dejado claro que quien se mueve no sale en la foto. En el PP desde que llegara Aznar siempre ha sido así. Fue así tras el Congreso de Valencia de 2008 con Rajoy, y Pablo Casado ha hecho lo mismo. La reentrada traumática de Sánchez ha convertido en un partido más vértical aún. Por mucho que diga Susana Díaz que toma nota, después de que hayan quitado a los pocos fieles que le quedaban en las listas, la baronesa andaluza tiene poco que hacer.

Cerradas las listas y abiertas otra vez las heridas en los partidos, hoy era el día de pasear a las nuevas adquisiciones. Cayetana Ávarez de Toledo, que en realidad es un refichaje porque ya fue diputada del PP, la flamante candidata de Barcelona, respondía a los que le han criticado en su partido por no ser catalana,Ciudadanos, que es el partido más frenético, en los fichajes, da cancha a su nueva adquisición: Edmundo Bal, el abogado del Estado que dimitió por negarse a obdecer la orden del Gobierno que suavizaba la acusación contra los responsables del proceso de independencia ha explicado en Herrera sus convicciones

Vox va con cierto retraso con lo de las listas, pero ha querido también presentar sus adquisiones en el mercado de invierno, ya casi primavera. Entre esos fichajes está un viejo conocido Gil Lázaro, exdiputado del PP. Y cuatro generales retirados. Dos de ellos Agustín Rosety Fernández de Castro y Alberto Asarta firmaron este verano un manifiesto en defensa del buen soldado que fue Franco. Dos generales pues que cayeron en la trampa de la provocación de Sánchez que consigue que Franco esté más vivo que cuando vivía en el Pardo. Esto de los militares en política, aunque estén retirados, nos retrotae al siglo XIX. Empezó Podemos con el fichaje del José Julio Rodriguez. A los extremos les gustan los uniformes. En el siglo XIX y a principios del XX, cuando media España quería ser liberal, recurría a los espadones. Ahora los antiliberales buscan uniformes.

Brillarán estos fichajes un ratito, no hay más que acordarse de Manuel Pizarro, y luego quedarán engullidos por los partidos. Son todas personas muy honorables, intelectuales, diputados reenganchados, directivos, pero no son la sociedad civil. Los fichajes cuando llega el momento de gobernar o de hacer oposición, no van a contar nada. No remedian la falta de apertura de los partidos a la verdadera sociedad civil. Nuestros partidos, los nuevos y los viejos, tienen muy activos los anticuerpos contra una sociedad civil, que tambiés es verdad, es débil, está poco articulada y lucha poco por su espacio.