De Haro a las 16h: "Huelgas con violencia inadmisibles y Gobiernos que no asumen responsabildiades"

"No nos olvidamos de Julen. No nos podemos olvidar de Julen aunque las operaciones de rescate tengan que ser más lentas. Julen es noticia no por el morbo que suscita sino porque cada persona, todas las personas cuentan. En este décimo día de rescate se está entubando el pozo vertical que ha habido que excavar de nuevo.

Sigue siendo noticia Julen y la vilolencia de los taxistas. Porque la protesta de los taxistas ha dejado de ser noticia, lo relevante es que los taxistas han recurrido a una forma de huelga desmadrada que vulnera los derechos de muchos y que ha incluido la violencia. Una huelga que es, en gran medida, consecuencia de que el Gobierno de Sánchez no quiso asumir sus responsabilidades. Una protesta que ha provocado la cesión de la Generalitat y que algunos políticos quieren aprovechar.

En Madrid los taxistas han condicionado la inauguración de Fitur, la gran feria del turismo, los Reyes han tenido que entrar por una puerta lateral. Los participantes en Fitur se han visto afectados. Los policías han tenido que cargar para evitar los cortes en la M-40. Un periodista y un taxista ha resultado herido. El Gobierno de la Comunidad de Madrid, del PP, insiste en que no va a regular cuantos minutos antes hay que encargar un UBER o un Cabify. Dice que eso es cosa de los ayuntamientos. Hay elecciones en mayo y el Gobierno del PP no quiere asumir responsabilidades como tampoco las asumió Fomento. El Ministro e Fomento, el ministro Abalos, ha pedido que el conflicto no se enquiste.

Ábalos habla como si fuera el ministro de Asuntos Exteriores, o el ministro de Desarrollo Rural. Que no se enquiste el conflicto. El conflicto se enquista porque Ábalos no asumió su responsabilidad.

Carmena, la alcaldesa de Madrid, ha visto que hay hueco y hace campaña, le pide a la Comunidad de Madrid que resuelva la cosa.

Está visto que Carmena apuesta ahora más por el taxi que por el servicio público para seguir en la alcaldía de Madrid. Y en Barcelona la Generalitat ha solucionado el conflicto cediendo en gran medida a las protestas, ha puesto sobre la marcha un nuevo decreto para que haya que contratar los VTC con una hora de antelación. Los taxistas están decidiendo si aceptan. Uber ha confirmado que va a marcharse.

Tenemos los ingredientes perfectos para que el desastre continué: huelgas con violencia inadmisibles, Gobiernos que no asumen responsabildiades y resistencia a un mundo en cambio".