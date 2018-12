De Haro a las 16h: "En el Consejo de Ministros de Barcelona se han seguido produciendo regalos a Torra"

Tiempo de lectura: 2



"Las cesiones de Sánchez a Torra, al independentismo, no han impedido que Barcelona sea hoy una ciudad pisoteada, secuestrada severamente por la violencia del independentismo. Barcelona ciudad pisoteada con un Gobierno de la Generalitat que ha guardado silencio y con unos Mosos que han impedido el asalto a la Llotja de Mar donde se celebraba el Consejo de Ministros, pero que no han podido o no han querido evitar los cortes de carretera y los desórdenes. A pesar de que Barcelona ha sido una ciudad asesiada, la ministra Batet, tras el Consejo de Ministros, ha asegurado que el diálogo ha dado sus frutos.

Batet también ha hablado del carácter "pacífico" de las protestas. El balance a estas horas es de 10 detenidos, y mas de 40 heridos.

Todo esto se ha producido después de que Sánchez le regaló ayer a Torra una cumbre bilateral y una declaración en la que no se hablaba de Constitución, se hablaba del conflicto catalán. La ministra Batet ha intentado explicar que no es tan grave lo de que se quitara la referencia a la Constitución porque ya estaba implícito en la referencia a la seguridad jurídica.

En el Consejo de Ministros celebrado en Barcelona se han seguido produciendo regalos a Torra. El aeropuerto del Prat se va a llamar Josep Taradellas y se hace una declaración rechazando la condena a muerte de Compayns, el líder de ERC que declaró la independencia en el 34 y que murió condenado por Franco.

El Gobierno había anunciado iniciativas simbólicas y estas son las iniciativas. Ciertamente son simbólicas. Pero a los partidos independentistas esta estrategia de regalos, de cesiones, les satisface poco. El portavoz de JxCat en el Parlament, Albert Batet, se ha preguntado cuándo se inaugura el pantano.

Ayer hubo una guerra de flores que sintetiza lo que está pasando. La sala donde Torra se reunió con Sánchez, delante del sofá que sale en la foto, solo tenía flores amarillas, las flores del independentismo. Tuvo que llegar un propio de Moncloa para poner un pascuero rojo. El escenario, el relato, las flores las pone el independentismo, el pascuero de Sánchez, como soluencia de urgencia no constitucionaliza nada".