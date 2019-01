De Haro a las 16h: "¿Por qué será que Vox y Podemos se parecen cada vez más?"

Tiempo de lectura: 2



Barcelona se va a quedar dentro de unas horas sin servicio de Uber y Cabyfy. La Generalitat cedió a la presión de los taxistas, y en contra de los organos que velan por la competencia, accedió a establecer una límite mínimo de una hora de contratación. La nueva regulación entra mañana y mañana no habrá VTC en la Ciudad Condal. Gana puntos el Gobierno de la Comunidad de Madrid que no ha cedido al chantaje. Y en la crónica política, si tuviéramos un Gobierno normal, y si el CIS no estuviera intervenido a estas horas tendríamos que estar hablando de su barometro. Pero como no se dan esas condiciones no podemos analizar que en el CIS de Tezanos el PP se convierta en la cuarta fuerza y Vox emerga con fuerza como la quinta. El protagonista de la crónica política no es el CIS de Tezanos sino Madrid. Los protagonistas son los candidatos de la izquierda a la alcaldía de Madrid. Carmen Calvo aseguró ayer que Pepu Hernandez es el candidato de los socialistas a la alcadía de Madrid porque en los partidos políticos cada vez hay menos gente Pero parece que Sánchez por lo que tiene realmente debilidad es por los candidatos que montan sociedades para pagar menos impuestos. Según cuenta el Confidencial Pepu también montó una sociedad para pagar menos El secretario general del PSOE, José Manuel Franco, ha defendido esta mañana a Pepu. Es lo que le faltaba a Pepu. Más puntos para Carmena como candidata de la izquierda. Carmena se beneficia de la debilidad del PSOE y quizás también de los ataques de Pablo Iglesias. En Podemos están hoy de resaca tras el Consejo Ciudadano Estatal en el que Pablo Iglesias intervino por teléfono y con una larga epístola en facebook. Hoy la portavoz de Podemos Noela Vera ha asegurado que lo de ayer fue un punto de inflexión. Pues a juzgar por las crónicas fue todo lo contrario. Pablo Iglesias puso a caldo a Carmena, que ahora comparte partido con Errejón. Pablo Iglesias no va a retirar su candidato en Madrid, pretende elegirlo y luego negociar con Errejón. Y Pablo Iglesias, ayer en su epístola, hizo lo mismo que hace Vox con el PP. Vox le llamá al PP derechita cobarde. En su epístola Iglesias acusó a Errejón de ser la izquierdita cobarde, de haber sumado a un centro como el de Macron en Francia. ¿Por qué será que Vox y Podemos se parecen cada vez más?