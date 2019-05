De Haro a las 15h: "Somos un país envejecido y los políticos saben que deben cuidar a los pensionistas"

Tiempo de lectura: 2



"Estamos en la fase del pavoneo, del cortejo, del hacerse valer, del no mostrarse demasiado fácil. El Gobierno de cinco Comunidades Autónomas está pendiente de posibles pactos, hay varias sumas posibles. Al menos en tres de esas CA decide Ciudadanos, que se ha convertido en el gran partido bisagra. A los Ciudadanos esta mañana les ha debido parecer que habían sido una pareja demasiado fácil para el PSOE y hoy del requiebro han pasado a cerrar el abanico. Mientras Sánchez se hace valer en Europa, el PSOE le recuerda a Pablo Iglesias que tuvo un resultado desastroso para lo de pisar moqueta.

Pero ahora que se ha acabado el largo ciclo electoral a lo mejor podemos empezar a alargar un poco la mirada y podemos empezar a hablar de los grandes retos que tenemos por delante. El domingo pasado podían votar casi 9 millones de jubilados. Algunos para ejercer su derecho al voto se levantaron bien tempranito.

Algunos madrugaron tanto que salieron de casa sin desayunar y después de meter la papeleta en la urna se fueron directos a la chucerrería.

Uno de cada cuatro votantes en España son pensionisas. Y dentro de tres años ese porcentaje va a ir subiendo de forma considerable. Somos un país envejecido y los políticos saben que si quieren votos deben cuidar a los pensionistas. Lo sabía Rajoy. En 2013, cuando todavía estabamos saliendo de la crisis, Rajoy, para garantizar que las pensiones sean sostenibles, suprimió la revalorización conforme al IPC y estableció lo que se llamaba el Factor de Sostenibilidad que corregía la pensión en función de la esperanza de vida. Todo esa moderación se fue al garate cuando Rajoy necesito del PNV para aprobar los Presupuestos. Luego no le sirvió para superar la moción de censura.

Sánchez ha querido subir la apuesta: en diciembre subió las pensiones por encima del IPC y ha prometido seguir haciéndolo. Esta busqueda del voto de los pensionistas llevo a los grupos parlamentarios a recomendar la subida conforme al IPC. Lo que no nos dicen los políticos es que subir así las pensiones exige subir impuestos. El sistema no quebrará pero los que traban pagarán más impuestos. Y eso supone no ser solidarios con los más jóvenes. Hay pensiones muy bajas todavía, las pensiones han servido para sostener familias enteras durante la crisis, pero el cuidado de los mayores no puede hipotecar el futuro de los jóvenes.

El Banco de España ha advertido hoy, de nuevo, de las consecuencias negativas de una política que piensa solo en el corto plazo. Los políticos no nos dicen lo que ya nos dijo hace unos meses el Gobernador del Banco de España: hernandez cos.

Los políticos no nos dicen que es necesario retrasar la edad de jubilación. En teoría debería haberse aumentado ya pero sigue por debajo de los 65 años. Si vivimos más y queremos tener buena pension tendremos que ahorra más".