De Haro a las 15h: "Cs ha perdido la gran oportunidad de apoyar una jugada muy interesante en Barcelona"

Estamos a comienzos del siglo XXI, en plena revolución digital, y a estas alturas es razonable exigirle a Gobierno de un país occidental y europeo como es España que los recuentos que se hacen en las elecciones sean fidedignos y que los votos que aparecen en las webs oficiales sean los votos emitidos. Pero ni una cosa ni otro. Dos días después de las elecciones hemos visto un vuelco en los ayuntamientos de Ibiza y León.

El Gobierno de Sánchez cambió para el domingo la empresa que tradicionalmente presta este servicio.

Hace unas horas el Ministerio de Interior aseguraba que el error consistía únicamente en que la compañía publicó únicamente los votos que se traducían en escaños y que no publico bien los que generaban concejales. Eso supone ya un error dificil de admitir. Pero la cosa ha ido a más porque hay sitios como Ibiza donde no coinciden los resultados de la plantilla del escrutinio con el volcado de datos que hizo el Ministerio del Interior. El PSOE de hecho ha recuperado el ayuntamiento que había perdido. También en León ha habido baile de concejales por errores del volcado. Un Gobierno en plena revolución digital no puede tener tres días después resultados electorales bailando por problema de volcado.

Con errores o no errores en el volcado de datos lo que es noticia son los pactos. Lo que será decisivo en su momento es cómo queda Navarra porque Sánchez depende del PNV y ya ha quedado claro que el PNV no se anda con chiquitas. En la noche del domingo Colau, la que ha sido alcaldelsa de Barcelona, y Carmena, la alcaldesa de Madrid, se despidieron. Ahora ya no está tan claro, o eso creen ellas que se vayan a marchar. Colau después de despedirse el domingo, ayer propuso un tripartito del PSC, ERC y su partido los Comunes, se negaba a pactar con la derecha, con JxCAt o con Ciudadanos.

En las últimas horas el PSC y Manuel Valls, que va por libre en Ciudadanos, han ofrecido una operación a Colau para evitar que Barcelona esté en manos del independentismo. El PSC le ofrece sus ocho concejales y Valls los dos de Ciudadanos sin condiciones.

La operación es impecable: en política lo que cuenta es el bien posible. Y el bien posible es una Barcelona no gobernada por los independistas. Si Colau dice que no a lo que le ofrecen Valls y Colboni ya no podrá seguir jugando a la ambigüedad con el independentismo. Quedará claro que Podemos en Barcelona es independentista. Pero Ciudadanos se ha vuelto a poner estupendos y han corregido a Valls. Sus concejales, han dicho, exigiran condiciones. La dirección de Ciudadanos ha perdido la gran oportunidad de apoyar una jugada muy interesante