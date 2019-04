De Haro a las 15h: "Pablo Iglesias ya no habla de asaltar los cielos, sino de conspiración contra él"

Tiempo de lectura: 2



"No hay nada más útil cuando las cosas te vienen mal dadas que una conspiración. Una conspiración te permite echarle la culpa de todo lo que te pasa a fuerzas oscuras, no es necesario concretar cuáles son esas fuerzas oscuras. Si tu trabajo no da frutos, si la persona cortejada te da calabazas, si no apuebas una oposición, la culpa es sin duda de los idus de marzo, de algunos conjurado que buscan tu mal. El recurso es sencillo pero en algunas ocasiones da resultados.

Eso es lo que debe haber pensado Pablo Iglesias, Podemos no llega al 13 por ciento en intención de voto, esta casi empatado con VOX y amenaza ruina. En Madrid ya se ha descompuesto en tres listas. Pablo Iglesias ya no habla de asaltar los cielos, habla cada vez menos de políticas sociales, y repite que ha sido la víctima de una conspiración protagonizada por las cloacas del Ministerio del Interior, el Comisario Villarejo y algunos medios de comunicación. Hoy ha vuelto a insistir en que los medios que hablaron de la financiación irregular de Podemos a través de Venezuela y de Irán deben pedir perdón.

La Audiencia Nacional están investigando porque el contenido de un teléfono móvil deformación de un móvil de Dina Bousselhan acabó en manos de Villarejo. Ya veremos en que acabe la cosa porque hay quien apunta a que detrás de la historia hay un culebrón. La Audiencia Nacional investiga también si Villarejo tuvo algo que ver con los informes que documentaban la financiación irregular de Podemso con dinero de Venezuela y de Irán. Pablo Iglesias utiliza esta investigación para hacerse la víctima. No hay nada de momento certificado. Lo que si tenemos es la declaración que hizo en la comisión de investigación del Senado de Enrique Rioboo en noviembre de 2017 que aseguró que el dinero venía de Venezuela y de Irán.

Podemos siempre ha argumentado que Rioboo mintió. De momento tenemos la palabra de los dos. Iglesias argumenta además que esos poderes oscuros y esas noticias falsas fueron los que no le permitieron llegar a Podemos al Gobierno. No fue ninguna trama criminal la que alejó a Podemos del poder, fue su no apoyo a la investidura de Sánchez en marzo de 2016.

Marlaska le ha respondido a Iglesias que ya ha limpiado las cloacas. Pero Iglesias dice que no es posible.

No se pueden limpiar las cloacas porque Pedro Sánchez no es capaz y porque Pablo Iglesias necesita las cloacas, necesita una conspiración".