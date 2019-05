De Haro a las 15h: "Gispert es reincidente"

Tiempo de lectura: 2



"A las cuatro hablaremos despacio de la decisión del Gobierno de Sánchez de limitar las actividades de Leopoldo López en nuestra embajada en Caracas. Acogerlo era una obligación, como es una obligación no entregarlo. Pero si le limitan la actividad política en la lucha contra Maduro el Gobierno de Sánchez se retrata.

Te llamo cerdo, te pido perdón, pero con la boca pequeña y luego te vuelvo a insultar diciendo que has exagerado. Eso es lo que ha hecho la expresidenta del Parlamento de Cataluña, Nuria Gispert. Nuria Gispert, que está condecorada con la Cuz de Sant Jordi. Ayer jueves divulgó un tuit en el que con una imagen de un gorrino, se decía: "Girauta, a Toledo; Arrimadas, a Madrid; Millo, a Andalucía; Dolors Montserrat, a la UE. Cataluña aumenta sus exportaciones". De cerdo se entiede.

Gispert es reincidente. En 2018 en tuiter invitó a Inés Arridas a marcharse a Cádiz. De los socialistas, dijo “me dan asco”, y a su excompañero de filas y exconsejero de Interior Ramon Espadaler lo tildó de ‘botifler’ (traidor).

Hoy le han preguntado en una radio por su retuit y ha asegurado que no quería insultar. Pero ha tenido una manera muy particular Gispert de pedir perdón, porque a continuación ha aexagerado que las críticas han sido excesivas.

¿Pero qué exagerados que son los constitucionalistas que se molestan porque les llamen cerdos? Pero no contento con eso, De Gispert ha acusado a los políticos del PP de haber hecho que el Parlamento de Cataluña haya perdido su dignidad. El razonamiento de Gispert es profundamente antidemocrático: como hay catalanes que no votan independentismo y se les ocurre elegir a constitucionalistas pierde dignidad. Gispert no considera indigno que el Parlamento desobezca al Constitucional, que no se reúna para casi nada, que aprobase como se aprobó la ley de transitoriedad jurídica de 2017.

El PSC ha inscrito un proyecto de resolución para que a Gispert le retiren la cruz de San Jordi. Pero Torra dice que da por zanjada la polémica. ¡Estas cosas solo las dice Torra en un ataque de nomilamismo, como no me gusta la realidad, la zanjo. Y ERC se debate, se debate entre pedir y no pedir que le retiren la medalla.

La nueva ERC dice de sí misma que ha pasado pantalla. La fuerza hegemómica del independentismo, que quiere estar muy cerca de Sánchez, quiere dar la sensación de que ha pasado pantalla, durante la campaña electoral sus líderes aseguraron que habían dejado atrás sus líneas rojas. De momento otro ejercicio de nominalismo,de voluntarismo, mientras ERC no pida, al menos esto, la retirada de la medalla a Gispert, sabremos que sigue donde siempre estuvo".