De Haro a las 15h: "La era de la ingenuidad con China se tiene que acabar"

"Junqueras y los ya diputados acusados de secesión tenían prohibido hablar con la prensa en la retirada de su acta pero han utilizado su presencia en el Congreso para grabar videos, hacer campaña y colgarlos en las redes sociales. Hablaremos despacio de este asunto a las 4.

Los youtubers dedicados a la tecnología se están poniendo las botas en las últimas horas explicando las consecuencias que tiene la decisión de Google. A estas horas todo el mundo lo sabe, Google ha decidido vetar a la gran compañía de telefonía China, Huawei, uno de cada tres móviles en España son Huawei. ¿Esto que significa?

Puede seguir descargando y usando las aplicaciones de Goggle pero no se actualizará el sistema andoid. Otra cosa es qué le pasara a los que compren a partir de ahora un Huawei.

A partir de ahora un Huawei no podría usar aplicaciones de google, por ejemlo el Google maps.

¿Por qué se produce este enfrentamiento? Estamos en plena guerra comercial, o sea en plena guerra tecnológica entre Estados Unidos y China. El golpe va a ser muy duro para Huawei, que factura 46.200 millones de euros y que es el buque insigna del colonialismo tecnológico de China, lidera el desarrollo de la tecnología 5G.

Huwaei está en la lista negra de Trump. Pero esta no es una de las habituales paranoias de Trump. Ya en la época de Obama se inició una investigación en Estados Unidos que temía Huwaei opere como un brazo tecnológico del gobierno de Pekín y espie para el país comunista. Emprsas como ATT o British Telecom han dejado de trabajar con Huawei. Los medios oficiales, en concreto, el Diario del Pueblo, que es el periódico que sirve de portavoz al PCC dice que las quejas de espionaje o de transferencia forzada de tecnología son falsas. Pero hace unos días se ha hecho público un informe de la Camara de Comercio Europea que es tumbativo. El 30 por ciento de las empresas europeas químicas o petroleras han sido forzadas a entregar sus secretos a sus socios chinos, en el caso de las empresas tecnológicas el 64 por ciento fueron forzadas a entregar su know how. Una guerra comercial nunca es buena, pero como dice Macron, la era de la ingenuidad con China se tiene que acabar".