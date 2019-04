De Haro a las 15h: "El desempleo de larga duración es un serio problema social en España"

Tiempo de lectura: 2



"David Hakken es un joven holandés muy activo y preocupado por cómo el planeta está siendo invadido por los plásticos. Ni corto ni perezoso ha puesto en marcha una iniciativa que se llama Precious Plastic que inventa y distribuye maquinas caseras para reciclar el plástico.

La maquina de reciclar no plásticos sino viernes sociales ha llegado a Moncloa, a los viernes. El Gobierno ha aprobado este viernes el Plan Reincopora-T, un plan para luchar contra el desempleo de larga duración. En este caso no ha hecho falta decreto ley, en un plan a tres años teóricamente dotado con 2.500 millones.

Pero el plan tiene mucho truco. Vuelve a vender medidas ya aprobadas, de hecho la mitad del presupuesto es para el subsidio a los parados de más de 52 años que ya fue aprobado.

El desempleo de larga duración es un serio problema social en España. Somos el segundo país de la Unión Europea, después de Grecia, con la tasa más alta de desempleo de larga duración. Por eso esta cuestión requería, como muchas otras, una voluntad política de cambio mucha más rigurosa y mucho más sistemática que el reciclado de algunas iniciativas con fines electoralista.

En los últimos años las ayudas a los parados de larga duración y, en general, a los desempleados, han tenido como finalidad ofrecer dinero a quien se enfrentaba a serios problemas para mantener una vida digna. Eso es necesario, pero no suficiente. El verdadero cambio que necesitan estas personas, muchas de ellas ya con cierta edad, es que se mejore su empleabilidad. Y eso significa darles formación, facilitarles la adquisición de habilidad de habilidades que han perdido o que nunca tuvieron. Para eso están las políticas activas de empleo. Pero nuestras políticas activas de empleo han fracasado estrepitosamente por su incapacidad para adaptarse al nuevo entorno y porque no proporcionan una atención personalizada. Hay además un prejuicio ideológico que impide que el Servicio Público de Empleo recurra a ayudas de la sociedad civil. El anterior Gobierno puso en marcha no una privatización pero sí un proyecto piloto para contar con cinco empresas de inserción laboral. El Gobierno del País Vasco recurrió la fórmula y se quedó paralizada. La reinserción de los parados de larga duración y su formación sigue en manos del Servicio Público de Empleo. Los parados no pueden elegir quien le prestar el servicio, no pueden comparar, no se pueden establecer criterios de eficacia".