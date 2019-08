De Haro a las 15:30h:"La cultura empresarial no tiene una estima por la maternidad"

Muy buenas tardes en este 2 de agosto. Todavía hay quien está saliendo de vacaciones, quien está saliendo... En las últimas horas hemos conocido algo que por lo menos ya sabíamos, esa estadística dice que las mujeres españolas son las europeas que más retrasa el nacimiento de su primer hijo. El 9 % de las españolas da a luz por primera vez pasados los 40 años. Esto tiene consecuencias para la madre porque tiene que afrontar una primera maternidad, no siendo especialmente joven. Esto es un dato más que certifica que la maternidad en España es un ejercicio de heroísmo. En comparación con otras estadísticas hay datos que muestran que a la mitad de las mujeres les hubieras Hay una especie de barrera para la maternidad en España. Esa barrera esta hecha de la dificultad para la vivienda, la emancipación, la segmentación del mercado del trabajo...Cuando eres joven tienes muy poca estabilidad. Y luego hay un factor que es un modelo laboral muy machista. Ese modelo se le aplica a los hombres y a las mujeres. Hay una doble discriminación por ser mujer y querer ser madre. Si quieres ser madre, pues apártate. Porque tienes que estar en el trabajo no sé cuántas horas. La realidad es que la maternidad en el ámbito de la empresa privada es una carrera de obstáculos. Está mal visto. Hay factores culturales. Hay muchísimo por hacer. Cuando hablamos de esto no hablamos en profundidad, sino de manera frívola. Reconozcamos que no hay libertad de maternidad en España. La cultura empresarial no tiene una estima por la maternidad. Así nos va. Así tenemos los datos de maternidad que tenemos.