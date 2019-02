De Haro a las 15:30h: 'May por fin va a pedir un aplazamiento para la negociación de la salida de la UE"

Tiempo de lectura: 2



Por fin. Por fin empieza a entrar un poquito de racionalidad en el asunto del Brexit. Hay importantes novedades. Por una parte, la decisión por fin de cambiar la posición del partido laborista que ahora ya sí es partidario, a Corbyin no le ha quedado más remedio y ha aceptado que el partido laborista esté en la posición en la que tenía que estar desde el principio. Una posición partidaria a un nuevo referénfum. La segunda buena noticia, que ahora habrá que explicar, porque llega envuelta en un largo procedimiento es que Theresa May, en contra de lo que ella piensa y lo que había manifestado, por fin se encuentra dispuesta a pedir un aplazamiento para la negociación de salida. Si no hay acuerdo y parece que no va a haber porque el Parlamento Británico sigue empeñado en rechazar las condiciones que en su día fueron negociadas, a final de marzo se iba a producir un Brexit duro sin acuerdo. Un Brexit duro tiene una serie de consecuencias económicas y sociales muy importantes. En esta soberbia política, porque no tiene otro nombre, los británicos y de Theresa May estaban empeñados en defender de que o la UE se echaba para atrás o empezaban un Brexit duro. Por fin May ha aceptado después de varias votaciones si no sale adelante el acuerdo que había se puede pedir un aplazamiento. Es una buena noticia para todos. Para el reino unido y para la Unión Europea porque el peor escenarios de los posibles era llegar a marzo sin ningún acuerdo. Ahora ya por fin empiezan los conservadores a aceptar el aplazamiento para poder negociar una cosa más razonable que es la salida sin acuerdo y por fin los laboristas están en su posición. Esto no quiere decir ni mucho menos que esté solucionado. Ahora hay que ver cuánto aplazamiento. En cualquier caso es que es positivo, porque a medida que pase más tiempo, pues la sensación será agonica y habrá más partidarios de parar este asunto. Queda mucho para eso y sobre todo para que esto se arregle.