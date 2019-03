De Haro a las 15:30h: "Hay muchos padres que han ido perdiendo el contacto con el mundo real"

Tiempo de lectura: 1



Los pediatras, los médicos de niños en EEUU han pedido a Google y a Facebook que censuren la información falsa sobre las vacunas. ¿Qué es lo que está pasando? En EEUU hay un movimiento muy pernicioso en contra de las vacunas y esto provoca que el gran avance de la ciencia en nombre de un naturalismo descabellado provoca que los niños no se vacunen. Hay muchos padres que ya han ido perdiendo el contacto con el mundo real y que solo se informan o se desinforman a través de las redes sociales, pero es que las redes sociales no son necesariamente un buen modo para informarse. ¿Cómo hemos llegado a este punto en el que los padres que tenían que velar por los hijos acaban no vacunándolo, desvinculados de la realidad? Es un caso sintomático este de las vacunas. Es el síntoma de una desconexión progresiva de la realidad. Se vinculan a la realidad que previamente han seleccionado. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Hay muchos pasos. Primero, los medios de comunicación generalistas dejamos de informar de lo importante y empezamos a ocuparnos de anécdotas, cosas irrelevantes. Luego, ustedes, la audiencia empezó a pensar que no era necesario informarse con medios generalistas y que era más fácil acudir a las redes sociales y en redes sociales uno selecciona a quien le dice lo que quiere oír. Y así, paso a paso se ha conseguido una terrible desconexión de la realidad que no es un juego porque hay vidas comprometidas como la de estos niños a los que no se les está vacunando porque hubo un momento en que sus padres decidieron desconectarse del mundo.