De Haro a las 15:30h: "Conviene negociar primero y hacerse las fotos después"

Hemos tenido noticia en la crónica internacional de que Corea del Norte está reconstruyendo una rampa de lanzamiento de cohetes. Hay fotos satélite y esta es una evidente provocación después de la fallida cumbre en Vietnam ahora Kim quiere provocar. El quería obtener mucho en esa cumbre de Hanoi y una de sus ofertas era precisamente el desmantelamiento de esta rampa de lanzamiento de cohetes. No se ha detectado actividad, pero Kim está tocando las narices. Está diciéndole al mundo y a Trump que si no le levantan las sanciones va a seguir dando la lata. La amenaza de Corea del Norte es real. Tiene misiles de alcance medio que pueden llegar hasta Corea del Sur. Poca broma con esto. Esto forma parte de lo propio de la ruptura de las negociaciones. El problema es que Corea del Norte es un régimen totalitario que tiene armamento nuclear y eso supone una importante amenaza y el problema es que la negociación se ha llevado mal. Se ha empezado por el final. Trump empezó hace 7 meses en Singapur haciéndose una foto. Normalmente cuando se hace una cumbre de este tipo vienen los técnicos, se preparan las cosas, se negocian...Esto de que se haya detectado la rampa de lanzamiento de misiles no significa que se vayan a romper las posibles negociaciones. Solo significa una amenaza en la jugada de póker que supone este tipo de cuestiones. No hay que descartar que se llegue a cierto acuerdo, pero conviene negociar primero y hacerse las fotos después.