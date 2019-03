De Haro a las 15:30h: "En Francia se han registrado 2.269 casos de sarampión"

Tiempo de lectura: 1



UNICEF ha avisado hoy de un alarmante aumento de los casos de sarampión en el mundo durante 2018. Es una noticia preocupante, porque en realidad el sarampión podría ser una enfermedad del pasado, porque hay una vacuna segura, efectiva y económica que ha salvado casi 1 millón de vidas cada año. La vacuna del sarampión está al alcance de todos, es barata y no es complicado ponerla. No es como otras enfermedades como la malaria. Lo sorprendente es que en estos datos de incremento de los casos de sarampión hay países que sufren el incremento del sarampión que están en Europa. Países como Francia donde se han registrado 2.269 casos. Esto quiere decir que hay familias y padres franceses que han decidido que no le ponen la vacuna del sarampión a los hijos. Esto es desde el punto de vista sanitario muy precupante, pero es un síntoma de que nos creemos más listos que nadie. Nosotros nos inventamos cómo son las cosas. Nos inventamos la realidad sanitaria, subjetivizamos todo y la interpretación está por encima de los hechos. "Yo creo que a mi hijo le va a ir mucho mejor si no se vacuna, "yo interpreto que para proteger la salud de mi hijo no es necesario que se vacune", pero si todos los datos son contundentes y si hay una objetividad aplastante,¿Cuál es el problema para vacunar en Francia? Es una vacunación obligatoria, es una vacunación que está al alcance de todos. Somos tan geniales que nos inventamos la sanidad que debería ser. Es preocupante el dato sanitario y el dato de la 'fake' sanitaria. Todo es 'fake', todo puede ser, todo no puede ser tergiversado. No es así. Es un ejemplo de lo que sucede en otros muchos ámbitos de la vida social en este comienzo de siglo.