De Haro a las 15:30h: "Es una política errática la que tenemos en inmigración"

Tiempo de lectura: 1



El Gobierno ha vuelto a dar otro bandazo en cuestión migratoria, una cuestión muy delicada. El ministro del Interior, Grande-Marlaska, ha asegurado que se van a retirar las concertinas de los puntos de la valla de Melilla donde más saltos se producen. Lo que se va a hacer ahí es reforzar la valla con otras medidas de seguridad. Si son los puntos más vulnerables y eso se hace para que no sean dañados los inmigrantes, lo que no se entiende es por qué no se utiliza eso en toda la valla. En cualquier caso, es una declaración que contradice al propio ministro que en su momento dijo que iba a retirar las concertinas puestas por Zapatero. Es una política errática la que tenemos en inmigración. Por ejejmplo, la política que tenemos con el 'Open Arms', hay veces en las que se utilizan los barcos que han recogido a los migrantes a depositarlos en España como puerto seguro y otras veces no. Al 'Open Arms' se le deja entrar, pero después no se le deja salir. No se ha atendido ni reformado, como ha dicho el Defensor del Pueblo, aquellas zonas donde más inmigrantes están llegando, la atención jurídica no es la adecuada, hay desborde de los centros de acogida y todo eso tiene un efecto negativo, porque todo eso incrementa la alarma y la sensación que no es cierta, de que estamos siendo invadidos. Este es un tema muy delicado y el Gobierno no puede estar cambiando. Hay veces en las que cambiar continuamente de política tiene consecuencias muy negativas.