De Haro a las 15.30 h: "El Gobierno de Sánchez ha batido el récord en maltrato a la Educación"

Fernando de Haro analizad en su monólogo de las 15.30 horas la decisón del Gobierno de aprobar en Consejo de Ministros una ley de Educación, conocida ya como 'Ley Celaá', sin tener tiempo para tramitarla, puesto que Pedro Sánchez ha convocado elecciones para el 28 de abril. Lamenta De Haro que "no ha habido un solo Gobierno en España que haya tratado bien a la Educación", pero puntualiza que el ejecutivo socialista de Pedro Sánchez ha "batido el récord en maltrato a la Educación", puesto que esta decisión no es más que una muesca ideológica que no tenía sentido aprobar si no va a poder llevar a cabo.

