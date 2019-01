De Haro a las 15:30: "No se soluciona nada buscando un chivo expiatorio"

Tiempo de lectura: 1



Hoy el padre de Yulen, el niño que cayó por el pozo en Totalán (Málaga) este domingo ha pedido que se siga con esa búsqueda intensa. "No paremos hasta sacar a mi niño del pozo", ha dicho el padre de Yulen y comprendemos la angustia, comprendemos el dolor de esta familia o intentamos comprenderlo, porque es difícil. El caso de Yulen había disparado algunas sospechas y sobre todo, ha disparado la búsqueda de un chivo expiatorio. En realidad, toda España está pendiente de Yulen, porque en cierto modo se ha convertido en nuestro, si se puede decir así, nuestro propio niño desaparecido. Y cuando sufrimos el zarpazo de una cosa así, tan tremenda, parece que nos quedamos más tranquilos si tenemos a alguien a quien gritar, alguien a quien echarle la culpa...La culpa de que los pozos no estén tapados, de que la ley no sea adecuada, de que la policía no ha hecho lo suficiente. Cuando tengamos serenidad podremos analizar todo lo que se ha hecho mal y lo que se ha hecho bien. A lo mejor hay cosas que se han hecho mal, pero creo que la búsqueda del chivo expiatorio es una forma de calmar la ansiedad y el dolor buscando culpables. Parece que siempre tiene que haber un culpable, porque es más fácil sobrellevar las tragedias. Las tragedias, las fatalidades, el mal son así. Son un enigma, son algo misterioso que no se puede resolver del todo buscando un culpable. Buscar un chivo expiatorio es irracional. No vas a solucionar nada echádole la culpa al policía, al empesario del pozo...No se soluciona nada con el chivo expiatorio. Otra cosa es intentar encontrar algo muy difícil, que es un sentido y una compañía en medio de tanto dolor.