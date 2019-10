De Haro a las 15:00h: “Torrá esta vez se ha querido ahorrar la desobediencia”

Esta era la hora límite que tenía Torra para retirar los lazos amarillos de los edificios de la Generalitat, y esta vez no se va a repetir lo que sucedió en marzo. Horas antes de que expirara este plazo concedido por la Junta Electoral Central, los departamentos de la Generalitat han retirado los lazos amarillos, carteles con la foto de los políticos procesados por rebelión otra simbología soberanista que se puede encontrar en estos edificios públicos.

No sabemos si entre las lecturas de Torra está Marx, fue el padre del marxismo el que aseguró que la historia ocurre dos veces: la primera vez como una gran tragedia y la segunda como una gran farsa. Torra que está instalado en la farsa permanente esta vez se ha querido ahorrar la desobediencia. Y no ha sido por dinero. Torra va a poder seguir cobrando el 80 por ciento sueldo como expresidente de la Generalitat cuando se retire, son 122.000 euros, y eso a pesar de que sea inhabilitado en el juicio del 18 de noviembre por no retirar los lazos en marzo.