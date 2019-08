De Haro a las 15:00 horas: "En Venezuela en 2018 se produjeron 5.287 muertes por resistencia a la autoridad"

Maduro ha decidido suspender el proceso de diálogo que lleva adelante con la oposición en Barbados,. Maduro canceló el viaje de su delegación a Barbados, donde este jueves y viernes se llevaría a cabo la cuarta ronda de conversaciones. La decisión del mandatario socialista se ha producido después de que el lunes el gobierno de Donald Trump congelara los activos venezolanos en Estados Unidos. Ha sido un paso más de las medidas que ya había aprobado Estados Unidos queha aplicado severas sanciones a la estatal petrolera (PDVSA), y que había incluido en su lista negra al propio Maduro y a muchos otros altos cargos. ¿En qué momentos estamos? ¿Qué supone esta decisión de Maduro? Michelle Bachelet como Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas asestó un duro golpe ―tal vez mortal― al gobierno de Nicolás Maduro con su informe sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela. El informe de Bachelet, certifica, por ejemplo, que, durante 2018, se produjeron en el país 5,287 muertes por resistencia a la autoridad. El Grupo de Lima y la Asamblea Nacional de Venezuela han decidido remitir el informe de Bachelet a la CPI. Podría ser juzgado y condenado por crimenes de lesa humanidad. Desde julio tenemos el informe Bachelet y tenemos las conversaciones de Barbardos, la mayoría de la La comunidad internacional apuesta por una salida pacífica al conflicto. En las conversaciones de Barbados, una de las opciones que se podr'ñian haber planteado es que a Maduro se le perdonara sus pecados a cambio de que acceda a celebrar elecciones libres y dé paso a una transición. Maduro tenía que decidir: o aceptar una salida negociada a las elecciones o que el informe de Bachelet sea una espada de Damocles sobre su cabeza. Si no hacia concesiones concesiones en Barbados, se exponía a un mayor aislamiento y tal vez a un juicio internacional. Y si hacía concesiones también corría un riesgo: los crímenes de lesa humanidad, si acaso los hubiere en su caso, no prescriben. Maduro tenía que decidir y ha decido, suspender las negociaiciones de Barbados, supone la persecución de la justicia internacional. ¿Ha sido inteligente la nueva medida de congelación de activos de Estados Unidos? ¿Hubiera sido mejor no dar un pretesto? Guaidó, el presidente encargado, se muestra muy escéptico sobre el proceso de negociación para conseguir elecciones libres. Es lógico que haya excepticismo pero sin negociación no es fácil consegui una salida.