De Haro: "Es duro decirlo, pero si estás en un ERTE es probable que tu trabajo haya acabado"

Si trabajas en un bar, en alguna empresa turística que depende de los viajeros internacionales y estás en un ERTE, Es muy probable que tú trabajo se haya acabado. Es duro decirlo y más aún oírlo. En esta España nuestra cada vez se dicen las cosas claras. Y nosotros no estamos aquí para ganar votos sino para contar, para explicar lo que está pasando. Fataríamos a nuesta obligación si no lo hiciéramos. Hoy lo ha dicho el Banco de España, con su lenguaje, claro. Hoy el Banco de España ha certificado lo que dijo ayer Funcas: no va a haber recuperación en forma de V, ni de V abierta. Y las ayudas públicas para las empresas y los sectores que no van a sobrevivir había que retirarlas. Eso significa que el Gobierno tendría que ponerse las pilas para ayudar a una gran reconversión masiva.