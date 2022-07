Fernando de Haro, sobre la séptima ola: "Y en verano, cuando los médicos están disfrutando de las vacaciones"

¿Por qué sabemos que Putin miente? ¿Cuándo sabemos si alguien nos miente? Conocer la respuesta a lo primera pregunta -cómo sabemos cuando Putin miente-es importante. Pero más importante aún es saber de quién nos podemos fiar. La psicóloga María Jesús Álava Reyes, que es la gran experta en mentiras, dice que no hay que fijarse en si un líder arquea la ceja o si mueves las manos. Los políticos cuando mienten tienen el tronco absolutamente rígido y no mueven las manos y los pies. Pero dice Álava Reyes que esa no es una regla categórica. Lo importante es observar si lo que dicen es coherente con lo que hacen.

Se miente por inseguridad, por ansiedad, por falta de autoestima, por infidelidad. ¿Cómo podemos sabemos si nos mienten? Las famosas máquinas de la verdad no son infalibles y no podemos ir por el mundo con una máquina de esas. Álava Reyes recomienda algo muy sencillo, observar a la otra persona, ver cómo actúa. Al final el conocimiento de lo más importante, si una persona es digna o no de crédito, no depende de la IA, ni de un experimento, ni de una ley científica, depende de modos de actuar, de indicios que hay que interpretar.