Fernando de Haro, sobre el paso atrás de Bildu: "Es una buena noticia que le da un alivio a Sánchez"

Todos sabemos cómo acaba la película 'Mi gran boda griega'. No hago spoiler si cuento que al final Toula e Ian se casan y viven en una casa al lado de la casa de los padres de Toula.

Esto de vivir bajo el mismo techo ya ha dejado de ser abrumadoramente mayoritario en las relaciones de pareja. Esto se llama Living Apart Together, ( en español, juntos viviendo separados). En USA ya son cuatro millones de personas. Es verdad que para vivir con alguien hay que tener muy claro que ese alguien merece la pena, merece la pena por completo. Y eso no es evidente. El Ministerio de Igualdad parece que quiere fomentar esto del juntos viviendo separado. La secretaria de Estado de Igualdad que sostiene que en España los hombres somo bastantes violadores, ha anunciado una app para llevar las cuentas.