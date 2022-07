Fernando de Haro: "Sánchez se acuerda de la cogobernanza cuando le viene bien"

Gregory Peck y Audrey Hepburn n o tuvieron que rebajar sus expectativas en sus vacaciones en Roma, ese películón producido por Willy Wilder. No tuvieron que rebajar sus expectativas porque no esperaban encontrarse.

Ahora hay psicólogos que recomiendan rebajar las expectativas para que las vacaciones no sean una fuente de frustración. Desde luego pensar que unos días de vacaciones te van a resolver la vida no es nada realistas. Pero eso de rebajar las expectativas se dice pronto, como si fuera fácil. Esto de recetar rebaja de las expectativas es lo que hacían unos antiguos filósofos: los estoicos, para no sufrir, dejemos de desear. En realidad, todos y cada uno de nosotros somos una expectiva, estamos esperando algo, estamos esperando mucho. Estamos esperando mucho más que Gregory Peck y Audrey Hepburn.