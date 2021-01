Fernando de Haro: "Robles movió a la UME cuando se lo pidió Almeida mientras Sánchez corrió a hacerse la foto"

Filomena ha provocado que los más pobres, los que duermen en la calle, los que sufren la pobreza energética sean los que más sufran. Además, rescatamos cuáles han sido las importantes declaraciones del vicepresidente segundo de Dreechos Sociales.

Subida de la luz, tercera ola, residencias. Solo ha hablado la vicepresidencia segunda a través de Belarra. La secretaria de Estado para la Agenda 2030 Asens (Podemos), en un asunto que no le interesa nada o poco a los españoles, la investigación. Cuando no se hace ideología no se ocupa.