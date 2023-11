Fernando de Haro: "Puigdemont sigue haciéndose de rogar para cerrar el acuerdo de investidura"

La nueva canción de los Beatles, terminada con Inteligencia Artificial, ha generado polémica. ¿Se puede considerar de los Beatles o no? El material originario es una pieza de finales de los años 70 en la que Lennon canta al piano. Se han hecho arreglos para limpiar el sonido. ¿Es o no una canción de los Beatles?

En la polémica se ha hablado poco de la letra. Tradicionalmente, la música parece ser más importante que la letra; las letras de los Beatles tienen en muchos casos origen en sus experiencias personales. La letra de 'Now and Then' cuenta, entre otras cosas, como un enamorado se da cuenta de que de vez en cuando hay que empezar en una relación. Va a resultar que lo revolucionario de los Beatles no fue solo un pelo largo o una música nueva, sino este de, de vez en cuando, hay que volver a empezar en la relación con la persona a la que se ama.