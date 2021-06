Fernando de Haro: "Los condenados por el procés no han pedido perdón"

Este 22 de junio de 2021 quedará marcado en el calendario, es un día en el que sin duda Sánchez ha hecho historia. El Gobierno, después de una larga deliberación, en la que en realidad no había nada que deliberar, porque ya todo estaba decidido ha indultado a los nueve lideres condenados y en prisión por el intento de secesión. Los indultos son parciales, no incluyen la inhabilitación, los condenados no podrán ejercer cargos políticos. El Gobierno no tenía otra opción después de los informes en contra del Supremo y de la Fiscalía.