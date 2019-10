Fernando de Haro: "Los buenos resultados educativos de Finlandia no solo tienen que ver con la escuela"

Como sabes, en "La Tarde" de COPE estamos interesados en hablar de los problemas que afectan a la gente-gente, los problemas reales. Y uno de los mayores problemas que tenemos en España es nuestra enseñanza. Los resultados de nuestro sistema educativo no son buenos, tenemos, por ejemplo, la tasa de abandono escolar más alta de la Unión Europea. ¿Qué puede ayudarnos a mejorar? Mirar a los países, al país, que tiene mejores resultados. Y ese país es Finlandia, que año tras año, obtiene las mejores calificaciones en el Informe Pisa. Por eso, la semana pasada nos fuimos a Finlandia, y estuvimos en escuelas, hablamos con profesores y padres de Helsinki, de Spoo y de Tampere.

Los niños finlandeses juegan y entre clase y clase tienen un minerecreo de quince minutos. Es una buena noticia porque significa que en el país con mejores resultados educativos de Occidente los niños tienen tiempo para ser niños. En los países asiáticos, que también obtienen buenos resultados educativos, los niños no hacen más que estudiar y trabajar en un ambiente competitivo con jornadas de doce o trece horas.

¿Cuál es el secreto de la educación finlandesa? No hay un secreto único. Uno de los secretos son los profesores. Los profesores, los maestros, son seleccionados de entre los mejores estudiantes del país. Hay muchos buenos estudiantes que quieren ser profesores no porque ganen mucho dinero sino porque están bien valorados socialmente. En general no se les cuestiona. Además de los profesores hay otros secretos del éxito: clases sin muchos alumnos en los que hay una educación realmente comprensiva, es decir que se atiende casi personalizádamente, sobre todo, a los alumnos con más dificultades. Es lo que me cuenta Mary, una profesora que da clases en español.

Finlandia es un país pequeño, con cinco millones de habitantes. El curriculum es similar en todo el país aunque los colegios tienen bastante autonomía para organizarse. Se presta atención a materias como las artes o la música. No hay muchos deberes. Y la escolarización obligatoria es tardía, empieza a los 7 años. Los buenos resultados educativos no solo tienen que ver con la escuela. Finlandia es un país cohesionado, un país donde siempre se ha leído mucho y donde se sigue leyendo mucho y la conciliación familiar es habitual. Pero ojo Filandia no es un paraíso, tiene una alta tasa de suicidios y de alcoholismo.