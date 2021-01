Fernando de Haro: "El Gobierno no es respetuoso con la división de poderes"

Van dos avisos. Dos avisos desde Bruselas, desde la Unión Europea. El primero se produjo en octubre, y Sánchez e Iglesias dicidieron frenar su reforma para poder renovar el CGPJ con una mayoría que nos les obligase pactar con el PP. En octubre llegó el primer aviso, ojito con no respetar la división de poderes, ojito con no respetar el estado de derecho. No ha habido acuerdo con el PP para esa renovación por más que el ministro de justicia, el ministro Campo, lo dio por hecho. El Gobierno puso de nuevo en marcha sus planes y en diciembre la Comisión Europea dio el segundo aviso.