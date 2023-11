Fernando de Haro: "Bolaños tiene competencias para tener a raya al poder judicial"

Este fin de semana quise asomarme en una de las plataformas de streaming al que dicen que es el thriller del año. Cometí un error. Solo quería echar un vistazo y el vistazo duró los 124 minutos que dura la película.

No es un thriller con muchos efectos especiales, pero te engancha desde el primer momento. Toda la acción transcurre en una noche. La noche antes de jubilarse, del teniente de policía Franco Amore al que le llaman para investigar en la escena del crimen donde mataron a su mejor amigo y compañero de toda la vida, Dino.

Franco es un policía tranquilo, familiar. Lo consideran un blando. Pero mira por donde el blando, el tranquilo, acaba siendo el que sabe descubrir una traición, varias muertes que no se tenían que haber producido. Franco, el policía tranquilo, tiene como armas la observación, la fidelidad a sí mismo y el amor por los suyos. No, la fuerza de Franco no es que sea intachable, de hecho no lo es, su fuerza es que está más pendiente de lo que está pasando que de lo que tiene en la cabeza.