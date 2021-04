Fernando de Haro: "Ahora, de pronto, el Gobierno ha cambiado de criterio en cuanto al estado de alarma"

En el mes de mayo, cuando Sánchez solicitó al Congreso la quinta prorroga del estado de alarma, se comprometió a que cuando decayera el estado de alarma, se harían las modificaciones necesarias en la legislación ordinaria para luchar contra la pandemia.

¿Qué pasó con esa promesa? Pues que Sánchez no la cumplió. La oposición había defendido que con la ley general sanitaria de 1986 y algunas modificaciones no había que recurrir a la fórmula del estado de alarma porque no convenía alargar una situación de suspensión de derechos fundamentales. La propia Carmen Calvo llegó a defender esa posibilidad, pero luego Moncloa consultó a los servicios jurídicos del Estado y la desechó y el Gobierno defendió que Estado de Alarma o Estado de Alarma. Cuando decayó el estado de alarma en verano, Casado, ofreció negociar con el PSOE la modificación de la ley de salud pública del 86.