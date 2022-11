¿Cómo redujo la mortalidad un bosque plantado en Estados Unidos hace más de 20 años?

Hay una ciudad en Estados Unidos que la verdad que me encantaría visitar y no sólo por cruzar el charco, sino porque me han chivado que es casi como meterse en un bosque. Un bosque que además plantó una organización si ánimo de lucro llamada 'Friends of Trees' en Portland, Estados Unidos. Plantaron fíjate, casi 50 mil árboles entre 1990 y 2019.

Lo mejor de todo es que esta acción según el estudio, codirigido por el Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal), centro impulsado por la Fundación "la Caixa", y el Servicio Forestal del USDA en Estados Unidos, ha demostrado que cada árbol plantado se asoció con una reducción significativa de la mortalidad.

¿Y sabes lo que más me ha llamado la atención? Que la reducción de la mortalidad era mayor a medida que los árboles crecían y se hacían más viejos.

Sin embargo, el hecho de que los árboles grandes tengan un mayor impacto en la salud que los pequeños es revelador, porque los árboles más grandes son mejores para: absorber la contaminación del aire, moderar las temperaturas y reducir el ruido, tres factores relacionados con un aumento de la mortalidad.

Y por último, según las estimaciones de los autores del estudio, los beneficios de plantar árboles superan con creces el coste: el coste anual de plantar y mantener un árbol urbano oscilaría entre 3.000 y 13.000 euros, mientras que generaría unos 14,2 millones de euros anuales en vidas salvadas.

No sé si sabías que el verde además de transmitir tranquilidad y calma, se asocia con la salud, y la generosidad... Qué generoso sería por nuestra parte cuidar el planeta que tanto nos cuida sin que muchas veces nos demos cuenta.