Los altos niveles de azúcar en los yogures comienzan a ser preocupantes para nuestra salud

Los yogures pueden ser una fuente "elevada" y "no reconocida" de azúcar, según ha revelado un estudio publicado en la revista científica británica BMJ.

La investigación, conducida por expertos de las universidades de Leeds y Surrey, alertó de los elevados niveles de azúcar que contienen muchos de los yogures disponibles en el mercado, especialmente aquellos etiquetados como "infantiles" y los orgánicos.

Para llevar a cabo este estudio se analizaron 921 yogures disponibles en cinco cadenas de supermercados británicos, los cuales fueron divididos en ocho categorías: infantiles, alternativas a los lácteos, postres, bebidas, de sabores, de fruta, naturales y griegos, y orgánicos.

Asimismo, la clasificación de bajo en azúcar se hizo de acuerdo con la regulación europea, que indica que los yogures deben tener un máximo de 5 gramos de este producto por cada 100 gramos para poder ser considerados "bajos en azúcares".

"Si bien existen evidencias de que los yogures pueden ser beneficiosos para la salud, nuestros resultados destacan que el contenido total de azúcar en estos productos es relativamente alto en todas las categorías, con la excepción de los yogures naturales y griegos", destacó el informe.

Menos del 9% de los yogures y derivados analizados y solo un 2% de los productos destinados a niños pudieron calificarse como bajos en azúcares.

Según los investigadores, los resultados son "especialmente preocupantes" en el caso de los yogures infantiles y orgánicos, que registraron, respectivamente, 10,8 y 13,1 gramos de azúcares por cada 100 gramos.

Carla Sánchez Zurdo, nutricionista del Centro Boost Concept, ha explicado en 'La Tarde' que “en general los yogures son beneficiosos para nuestra salud, porque son una fuente rica en calcio y otros nutrientes que nos benefician”. El problema es que naturalmente suelen ser un poco ácidos y ahí es donde entra en juego el azúcar.

“El azúcar no es bueno para nuestra salud. La OMS recomienda no superar ese 10% de las calorías diarias. El azúcar provoca caries, sobrepeso, obesidad. No pasa nada porque un niño se tome un yogur de sabores con azúcar al día, pero si su consumo diario es de cuatro a cinco, comienza a ser preocupante”, ha añadido la nutricionista.

“Cuando vemos la etiqueta de 0% materia grasa, no nos damos cuenta de que puede tener azúcares añadidos”, ha advertido Carla Sánchez.