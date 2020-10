Lorenzo Silva, sobre el teletrabajo: "Puede ayudar a sacar más partido al tiempo"

En España, casi el 30% de la población trabaja en su oficina hasta más allá de las siete de la tarde. Antes de la pandemia España era la cuarta economía de Europa, pero sin embargo somos los cuartos por la cola en cuanto a productividad. Es decir, los españoles trabajamos muchos pero no utilizamos el tiempo de forma eficiente. La pandemia podría hacernos replantearnos esto.

También es importante recordar que los ciudadanos españoles nos levantamos a la misma hora que nuestros vecinos europeos, pero sin embargo acabamos más tarde nuestra jornada de trabajo, lo que podría hacer que estemos más cansados y nos haga menos productivos.

Sobre eso ha puesto la mirada hoy martes el colaborador de 'La Tarde', Lorenzo Silva, que ha defendido que con el teletrabajo se puede estar ganando una hora al día solo con el tiempo que podríamos ahorrarnos en desplazamientos.

“No tiene una vigilancia permanente ante la que debe aparentar”, sino que es una vigilancia plena del trabajador. Por ello, Silva admite que el teletrabajo requiere “un período de adaptación”.

“Yo mismo me marcaba los horarios, me exigía tener cierta responsabilidad, tanto para no pasarse como para no descuidarse”, ha advertido.

Silva también ha admitido que a veces, “si estás en el entorno del hogar”, una persona puede distraerse. Sin embargo, concluye, el teletrabajo “puede ayudar a sacar más partido al tiempo”.

Escucha 'La Tarde'

Escucha ahora 'La Tarde', un programa presentado por Pilar Cisneros y Fernando de Haro que se emite en COPE, de lunes a viernes, de 15 a 19 horas. A lo largo de sus cuatro horas de duración, "La Tarde" ofrece otra visión, más humana y reposada, de la actualidad, en busca de historias cercanas, de la cara real de las noticias; periodismo de carne y hueso.

En "La Tarde" también hay hueco para los testimonios, los sucesos y los detalles más relevantes y a veces invisibles de todo lo que nos rodea. Esta temporada, Pilar y Fernando seguirán cautivando a la ‘gente gente’ acompañados del divulgador científico por excelencia en España, Jorge Alcalde; del humor atrevido de Juan Solo; de Javier García Arevalillo analizando series o Juan Orellana con los estrenos de cine. Según el Estudio General de Medios (EGM), más de 400.000 personas eligen "La Tarde" de COPE cada día para informarse y entretenerse.

En COPE.es puedes encontrar además las horas completas del programa, sus contenidos más destacados y las secciones estrella que han logrado el respaldo masivo de la audiencia.

Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades.

Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible gratis para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android, se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

Además, si te gusta el deporte, te recomendamos la aplicación de Tiempo de Juego para App Store y Android.